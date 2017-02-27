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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10341103421034310344

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:38

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

було не раз,
перед тим щоб добре стрибнути треба відійти трохи назад
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:45

  Zebra написав:
  Ромасик написав:Пане Зебро, які ваші прогнози? Чи чекати 55? 24 лютого чи пізніше?

55 вже не актуально

:lol:
Ромасик
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