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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:38
Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
було не раз,
перед тим щоб добре стрибнути треба відійти трохи назад
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