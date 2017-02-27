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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:38
Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
було не раз,
перед тим щоб добре стрибнути треба відійти трохи назад
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Додано: Пон 27 лют, 2023 02:21
Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
как как. объемы падают. кушать хочется. вот и взлетают цены.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 08:49
Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
Може коли курс тримають, при янеку таким чином багато експортерів збанкрувало. Але зараз економіка не на головному місці.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:15
BIGor написав:
при янеку таким чином багато експортерів збанкрувало
збанкрутували тому що примусили працювати через прокладки яныка і азірова (курс був не до чого)
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