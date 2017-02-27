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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10342103431034410345>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:38

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

було не раз,
перед тим щоб добре стрибнути треба відійти трохи назад
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:45

  Zebra написав:
  Ромасик написав:Пане Зебро, які ваші прогнози? Чи чекати 55? 24 лютого чи пізніше?

55 вже не актуально

:lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 02:21

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?


как как. объемы падают. кушать хочется. вот и взлетают цены.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 08:49

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

Може коли курс тримають, при янеку таким чином багато експортерів збанкрувало. Але зараз економіка не на головному місці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:при янеку таким чином багато експортерів збанкрувало



збанкрутували тому що примусили працювати через прокладки яныка і азірова (курс був не до чого)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:43

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

а маржа растёт, вот курс Айбоксбанка:
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maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:43

  prodigy написав:
  BIGor написав:при янеку таким чином багато експортерів збанкрувало



збанкрутували тому що примусили працювати через прокладки яныка і азірова (курс був не до чого)

Да ладно. От припустимо перший рік Ви виробляєте прилад який коштує 8 грн і відправляєте його на експорт по 1 дол. (курс 1 долар 8 грн.) за другий і третій роки ви підвищуєте ціну на прилад до 16 грн. Маєте відправляти на експорт по 2 дол., бо курс так і лишається 8 грн. Закордонні покупці просто відмовляться платити в два рази дорожче.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:11

  Zebra написав:
  Ромасик написав:Пане Зебро, які ваші прогнози? Чи чекати 55? 24 лютого чи пізніше?

55 вже не актуально, девал переноситься на невизначений термін, країну заливають грошима - з такої ігли зістрибнути буде складно, попереду гіперінфляція. Ціни я сподіваюся усі спостерігають. А чому ціни ростуть? Бо реальна економіка вжимається, але гроші заливаються. Тобто грошей все більше (валюти що заходить в економіку), але сама економіка помирає. Нічого спільного зі світовою інфляцією це не має, виключно отримаємо на виході мертву економіку. І тоді зовнішні донати доведеться компенсувати друкарським верстатом.

Все що ви пишете може бути актуально лише у випадку якщо завтра закінчиться війна і всі ці гроші хлинуть на ринок відновлювати і відбудовувати все навколо.
Доки триває війна, НБУ та банки будуть стерилізувати зайву гривню бо її не має куди направити.
Також не забувайте, що велика частка грошей які нам дають перетворюються у імпортні товари які знищуються. Тому тільки певний відсоток від усього що нам дають залишається в Україні, а решта повертається закордон на купівлю імпорту.

Зараз ціль зблизити готівковий та безготівковий курси. Бо це дасть додатковий стимул експортерам та ІТ заводити та конвертувати валюту у гривню. Також через те що економіка дійсно стискається (я б сказав виходить на реальні воєнні рівні) то контролювати інфляцію набагато легше. Бачите, навіть про підняття ціна на електрику та можливо газ вже почали говорити. Окрім того, що це вже давно на часі, це ще і означає, що ми вийшли на якусь стабільність по інфляції.

Цікаво, чи в нинішніх економічних умовах України можлива така біда як стагфляція?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:15

  maniachello написав:
  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

а маржа растёт, вот курс Айбоксбанка:
Купівля 39.10
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Івох не показник
Ромасик
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ляпота 39.36- 39.46
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