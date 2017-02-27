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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51
Realist написав:
Зараз ціль
зблизити готівковий та безготівковий курси. Бо це дасть додатковий стимул експортерам та ІТ заводити та конвертувати валюту у гривню.
і пощипати гусаків
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