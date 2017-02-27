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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51
Realist написав:
Зараз ціль
зблизити готівковий та безготівковий курси. Бо це дасть додатковий стимул експортерам та ІТ заводити та конвертувати валюту у гривню.
і пощипати гусаків
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Додано: Пон 27 лют, 2023 11:51
Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.
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somilitark
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:18
somilitark написав:
Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.
за рік знецінення гривні відносно $ 35%
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flyman
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:26
flyman написав: somilitark написав:
Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.
за рік знецінення гривні відносно $ 35%
Твій папа зробив в 3.5 рази просто так на рівному місці, бо деребанив банки і виводив все на ландони, а зараз справжня війна, і багато м1860 досі ховаються по бучанським підвалам...
По курсу, він трохи змінився:
долар 32 на 40.
євро 20 на 35...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:34
Nazarkino написав:
ляпота 39.36- 39.46
Дивна ситуація. Вперше курс в Ужгороді такий же як в решті України. Але багато обмінок перейшли в режим: "не купуюємо валюту, тільки продаємо"
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:19
Походу щупаем дно...
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