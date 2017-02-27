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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10342103431034410345

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Зараз ціль зблизити готівковий та безготівковий курси. Бо це дасть додатковий стимул експортерам та ІТ заводити та конвертувати валюту у гривню.

і пощипати гусаків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:18

  somilitark написав:Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.

за рік знецінення гривні відносно $ 35%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:26

  flyman написав:
  somilitark написав:Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.

за рік знецінення гривні відносно $ 35%

Твій папа зробив в 3.5 рази просто так на рівному місці, бо деребанив банки і виводив все на ландони, а зараз справжня війна, і багато м1860 досі ховаються по бучанським підвалам...
По курсу, він трохи змінився:
долар 32 на 40.
євро 20 на 35...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Nazarkino написав:ляпота 39.36- 39.46

Дивна ситуація. Вперше курс в Ужгороді такий же як в решті України. Але багато обмінок перейшли в режим: "не купуюємо валюту, тільки продаємо"
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:19

Походу щупаем дно...
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