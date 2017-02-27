Додано: Пон 27 лют, 2023 15:31

Меня отпустили еще немного погулять, поэтому вам придется меня еще потерпетьНа прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановый возврат был небольшим, однако на неделе досрочно вернули достаточно крупную сумму.В итоге возврат тендерного рефинанса составил намлрд. грн. (неделей ранее 0.375 млрд. грн.).Суточный рефинанс не выдавался.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 24.442 млрд. грн.)На прошедшей неделе Минфин погасил облигации 2014 года на суммумлрд, которые находились на балансе НБУ.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 24.817 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 507.656 млрд. грн.)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 26.066 млрд. грн.) Расходы чуть меньше, однако цифра достаточно близка к предыдущей. Так уже несколько недель подряд. Появляется ощущение размеренности.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее 1.865 млрд. грн.) Переток наличных в банки снова ускорился. Думаю, что это можно связать с нормализацией энергоснабжения.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 9,70;Продал – 605,24.Объем интервенций немного уменьшился. Всю неделю объемы были совсем скромными, но масштабная интервенция в пятницу несколько испортила картину. Регулярный спрос был меньше итоговой суммы. Также стоит отметить увеличение продажи. Тут суммы совсем небольшие, но сам факт радует, как и уменьшение объема интервенций третью неделю подряд.Также радует, что первые 4 дня, по которым уже есть статистика, клиентские спрос и предложение находились в балансе.Неделя выглядит позитивнее предыдущих, особенно в части валютного рынка, но при этом и сохранена и достаточная стабильность, что тоже воспринимается позитивно.