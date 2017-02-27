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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:26
asti написав:
Господа, я чё то боюсь, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Начинают сбываться мои осенние прогнозы...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:31
Меня отпустили еще немного погулять, поэтому вам придется меня еще потерпеть
На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановый возврат был небольшим, однако на неделе досрочно вернули достаточно крупную сумму.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.592
млрд. грн. (неделей ранее 0.375 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 21.998
млрд. грн. (неделей ранее 24.442 млрд. грн.)
На прошедшей неделе Минфин погасил облигации 2014 года на сумму 2.5
млрд, которые находились на балансе НБУ.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.09
млрд. грн, (неделей ранее 24.817 млрд. грн)С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 537.311 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 510.286
млрд. грн. (неделей ранее 507.656 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 20.555
млрд. грн. (неделей ранее 26.066 млрд. грн.) Расходы чуть меньше, однако цифра достаточно близка к предыдущей. Так уже несколько недель подряд. Появляется ощущение размеренности.
За неделю было инкассировано 5.064
млрд. грн. (неделей ранее 1.865 млрд. грн.) Переток наличных в банки снова ускорился. Думаю, что это можно связать с нормализацией энергоснабжения.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 9,70;
Продал – 605,24.
Объем интервенций немного уменьшился. Всю неделю объемы были совсем скромными, но масштабная интервенция в пятницу несколько испортила картину. Регулярный спрос был меньше итоговой суммы. Также стоит отметить увеличение продажи. Тут суммы совсем небольшие, но сам факт радует, как и уменьшение объема интервенций третью неделю подряд.
Также радует, что первые 4 дня, по которым уже есть статистика, клиентские спрос и предложение находились в балансе.
Неделя выглядит позитивнее предыдущих, особенно в части валютного рынка, но при этом и сохранена и достаточная стабильность, что тоже воспринимается позитивно.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:44
Киев отдача 39,10 любая сумма...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:45
somilitark написав:
Київ зустрічає цей тиждень шоковими курсами:
долар 39.30...39.35 продаж 39.45..39.47
євро 41.30 продаж 41.40..41.42.
На носі перше число, карусельщики соціальною валютою мають звичку обвалювати курс в перших числах кожного місяця, бо обнуляється ліміт по сумі на розміщення в кокретному банку..
Питання чи будуть здавати долар по сьогоднішній ціні карусельщики? Я гадаю, що 70-80% будуть здавати, які це робили раніше, можливо якусь частину і не буде задовільняти навар менше ніж 2 гривні, але таких буде 20-30%.
Тобто очікуємо на цьому тижні рух в район 39 без хвостика, на це вказує відносно спокійна ситуація на фронті, наближення посівної, карусельщики які все одно задоволені дохідністю 15 % і більше в валюті.
Те що я прогнозував на кінець тижня трапилося за один день, курси часом на зараз виглядають так:
долар 39 на 39.15.
Євро 41 на 41.20.
При подальшому зниженні фактично суть соціального валютного депо втрачається, тому вважаю що карусельщиків поменшає суттєво, може не на 20-30%, а одразу на 50.
Брати фьючерс долара по 37.45 і скажімо купити його одразу по 38.50 це вже не вибір, а примус купити одразу і не мучати дупу...
Очікую подальше зменшення об'єму інтервенцій від НБУ на міжбанку, бо на носі весна і посівна, плюс ажіотаж спав, НБУ всіх переграв
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:48
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.02.2023...........28.02.2023
дата розрахунку..............24.02.2023............27.02.2023
Євро.................................38,6402.................38,611...-0.09%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0559 (вчера 1.0569)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.09 (вчера 104.97)
Уже сутки достаточно спокойно.
В дополнение к позитиву предыдущей недели, хочется отметить, что на завтрашнее размещение не выставлены "резервные" облигации, как и валютные. Можно сделать вывод, что острой потребности в деньгах у правительства нет.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:59
До всіх факторів доларового піке ще й дядько Сем 10 млрд $ видає на не мілітаристські потреби
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:00
В ведь предупреждал Вас Юрий61? правда?
почему не слушались мудрого человека? не сдавали по 40 ... 41?
ждали 39?
вот и оно...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:05
asti написав:
Начинают сбываться мои осенние прогнозы...
А ну виставляйте карти на стіл, що там у Вас за прогнози??*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:08
uaprofi написав:
В ведь предупреждал Вас Юрий61? правда?
почему не слушались мудрого человека? не сдавали по 40 ... 41?
ждали 39?
вот и оно...
Так Zebra
ж обещался па55 организовать
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