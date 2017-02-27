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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10344103451034610347

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 134
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев,$ отдают по 38.98
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 27 лют, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:01

  osafly написав:
  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй :lol:

Храповик. Вращается только в одну сторону.
whois2010
 
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