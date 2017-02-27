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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:00
Киев,$ отдают по 38.98
Востаннє редагувалось Игорь
в Пон 27 лют, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:01
osafly написав: Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана
.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй
Храповик. Вращается только в одну сторону.
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