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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1034410345103461034710348>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 134
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Меня отпустили еще немного погулять, поэтому вам придется меня еще потерпеть :)

Дуже сподіваюсь, що коли Вас знову надумають викликати, то війна до цього часу вже закінчиться причому нашою Перемогою :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:48

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.02.2023...........28.02.2023
дата розрахунку..............24.02.2023............27.02.2023
Євро.................................38,6402.................38,611...-0.09%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0559 (вчера 1.0569)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.09 (вчера 104.97)
Уже сутки достаточно спокойно.

В дополнение к позитиву предыдущей недели, хочется отметить, что на завтрашнее размещение не выставлены "резервные" облигации, как и валютные. Можно сделать вывод, что острой потребности в деньгах у правительства нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:59

До всіх факторів доларового піке ще й дядько Сем 10 млрд $ видає на не мілітаристські потреби
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:00

В ведь предупреждал Вас Юрий61? правда?
почему не слушались мудрого человека? не сдавали по 40 ... 41?
ждали 39?
вот и оно...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:05

  asti написав:Начинают сбываться мои осенние прогнозы...

А ну виставляйте карти на стіл, що там у Вас за прогнози??

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:08

  uaprofi написав:В ведь предупреждал Вас Юрий61? правда?
почему не слушались мудрого человека? не сдавали по 40 ... 41?
ждали 39?
вот и оно...

Так Zebra ж обещался па55 организовать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22

  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев,$ отдают по 38.98
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 27 лют, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:01

  osafly написав:
  Andrey2512 написав:Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?

И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй :lol:

Храповик. Вращается только в одну сторону.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:15

Загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках-учасникх Фонду гарантування вкладів станом на 1 лютого становила 1,041 трлн грн - це майже на 10 млрд грн менше, ніж на початку січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Так, із загальної суми вкладів фізосіб на початок лютого 2023 року:

вклади у національній валюті - 634,7 млрд грн;
вклади в іноземній валюті - 406,5 млрд грн.

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня становила 1,05 трлн грн.
jump
 
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