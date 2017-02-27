Дуже сподіваюсь, що коли Вас знову надумають викликати, то війна до цього часу вже закінчиться причому нашою Перемогою
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:48
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.02.2023...........28.02.2023
дата розрахунку..............24.02.2023............27.02.2023
Євро.................................38,6402.................38,611...-0.09%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0559 (вчера 1.0569)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.09 (вчера 104.97)
Уже сутки достаточно спокойно.
В дополнение к позитиву предыдущей недели, хочется отметить, что на завтрашнее размещение не выставлены "резервные" облигации, как и валютные. Можно сделать вывод, что острой потребности в деньгах у правительства нет.
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:59
До всіх факторів доларового піке ще й дядько Сем 10 млрд $ видає на не мілітаристські потреби
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:00
В ведь предупреждал Вас Юрий61? правда?
почему не слушались мудрого человека? не сдавали по 40 ... 41?
ждали 39?
вот и оно...
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:05
А ну виставляйте карти на стіл, що там у Вас за прогнози??
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:08
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22
И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.Эфект клапана.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев,$ отдают по 38.98
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 27 лют, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:01
Храповик. Вращается только в одну сторону.
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:15
Загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках-учасникх Фонду гарантування вкладів станом на 1 лютого становила 1,041 трлн грн - це майже на 10 млрд грн менше, ніж на початку січня.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Так, із загальної суми вкладів фізосіб на початок лютого 2023 року:
вклади у національній валюті - 634,7 млрд грн;
вклади в іноземній валюті - 406,5 млрд грн.
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня становила 1,05 трлн грн.
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