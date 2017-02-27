Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:26
НБУ резко повысил нормы резервирования, именно по-этому курс полетел вниз
Так, з 11 березня нормативи формування банками обов'язкових резервів (ОР) за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб додатково підвищуються на 10 в. п. Проте на цю частину ОР не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... vkladnikiv
Evgeny
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:31
Evgeny написав:
НБУ резко повысил нормы резервирования, именно по-этому курс полетел вниз
Сомнительно. Я правильно понимаю, что по Вашей теории сейчас банки скидывают доллар, который держали в закромах ?
Игорь
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:33
Игорь написав: Evgeny написав:
НБУ резко повысил нормы резервирования, именно по-этому курс полетел вниз
Сомнительно. Я правильно понимаю, что по Вашей теории сейчас банки скидывают доллар, который держали в закромах ?
Нет, неправильно вы все понимаете.
НБУ повышает нормы рещервирования для текущих счетов, тем самым забирает у банков свободную ликвидность.
НБУ заставляет банки повышать ставки по депозитам.
Evgeny
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:34
всё это мы карусельщики и натворили
больше карусельщиков - меньше курс меньше курс - меньше карусельщиков
emeta
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:35
Evgeny написав: Игорь написав: Evgeny написав:
НБУ резко повысил нормы резервирования, именно по-этому курс полетел вниз
Сомнительно. Я правильно понимаю, что по Вашей теории сейчас банки скидывают доллар, который держали в закромах ?
Нет, неправильно вы все понимаете.
НБУ повышает нормы рещервирования для текущих счетов, тем самым забирает у банков свободную ликвидность.
НБУ заставляет банки повышать ставки по депозитам.
А курс коррелирует с депоставками ?
Игорь
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:40
whois2010 написав: osafly написав: Andrey2512 написав:
Цена взлетают,а доллар падает... Как так может быть?
И что самое интересное,даже если завтра доллар станет по 37,никто и не подумает опустить цены на что либо или отыграть назад..Ну может горючее чисто символически подвинут вниз копеек на 50 и на том все.... А при отскоке снова вверх,будут переписывать ценники снова,со словами-так бакс подорожал...А то что он уже там был и это все учли в стоимость еще в первый виток-никто даже и не вспомнит.В Украине-возможно все.
Эфект клапана
.Не слышали,не??? Ну,по народному-туда дуй,оттуда-...уй
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барабашов
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:43
такое резкое снижение, я понимаю войне конец и начинает работать экономика. пока проедаем, то что дают, сами ничего не зарабатываем.
поэтому посмотрим далее...
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:48
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
asti
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:57
Игорь Алексеевич экономическое чудо,не иначе.
Andrey2512
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:10
Ірина_
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