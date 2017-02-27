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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12
Игорь Алексеевич написав:
я понимаю войне конец и начинает работать экономика.
Вы марафон пересмотрели или вас Данилов укусил?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:35
Investor_K написав: Qwerty написав:
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?
Чи буде дешевше?
Не буде!
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:37
Amat написав: Искатель написав: edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...
Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.
Всім привіт!
Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.
Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.
А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.
мабуь так і зроблю.
Ага, зайти в баксік по 40,5 було дуже класно! Гривня напевне дуже муляла…
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42
Успіх написав:
:arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка)
Через місяць перевіримо))
Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:48
Qwerty він долари всеодно на каруселі купляє, так що більше не вийде.
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