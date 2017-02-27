RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10345103461034710348

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 134
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12

  Игорь Алексеевич написав:я понимаю войне конец и начинает работать экономика.


Вы марафон пересмотрели или вас Данилов укусил? :mrgreen:
amtrans
 
Повідомлень: 729
З нами з: 20.10.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:35

  Investor_K написав:
  Qwerty написав:Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?



Чи буде дешевше?

Не буде!
Qwerty
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:37

  Amat написав:
  Искатель написав:
  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.


Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.

Ага, зайти в баксік по 40,5 було дуже класно! Гривня напевне дуже муляла…
Qwerty
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42

  Успіх написав::arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка)
Через місяць перевіримо))

Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!
Qwerty
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:48

Qwerty він долари всеодно на каруселі купляє, так що більше не вийде.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10345103461034710348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Ромасик, ramzes4 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3213, 3214, 3215
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32141 35604558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 11:06
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1713 12706754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 00:26
Хомякоид
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22887895
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.