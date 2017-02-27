RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10346103471034810349>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 136
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
5%
7
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12

  Игорь Алексеевич написав:я понимаю войне конец и начинает работать экономика.


Вы марафон пересмотрели или вас Данилов укусил? :mrgreen:
amtrans
 
Повідомлень: 729
З нами з: 20.10.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:35

  Investor_K написав:
  Qwerty написав:Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?



Чи буде дешевше?

Не буде!
Qwerty
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:37

  Amat написав:
  Искатель написав:
  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.


Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.

Ага, зайти в баксік по 40,5 було дуже класно! Гривня напевне дуже муляла…
Qwerty
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42

  Успіх написав::arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка)
Через місяць перевіримо))

Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!
Qwerty
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:48

Qwerty він долари всеодно на каруселі купляє, так що більше не вийде.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1372 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:14

  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...

Нет, продолжаем смотреть вниз. Даже Йеллен не смогла своим приездом спасти доллар. :) Вызывайте Лагард
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5331 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:27

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20

та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Все може бути, враховуючи нинішні реалії… Правда інфляція продовжується!
Qwerty
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:27

  Игорь Алексеевич написав:такое резкое снижение, я понимаю войне конец и начинает работать экономика. пока проедаем, то что дают, сами ничего не зарабатываем.
поэтому посмотрим далее...


Расхерачили треть страны и регионы,которые давали максимум валютной и внутренней выручки...За металлургию молчу,сельское хозяйство и то потрепало изрядно..На чем та экономика будет работать по окончанию....??Не кацапы так сами убили все что еще дышало на ладан(малый бизнес имею ввиду)..Думаю после войны,будет как раз таки синдром отмены и ломка,когда деньги резко перестанут давать и гасить дефицит бюджета..Пол страны выехало и не факт,что захотят обратно,потому как сильно много времени люди пребывали вне дома,а чем больше этот отрезок-тем меньше шанс на возвращение и возвращение к прежней жизни..Гривна прям зе бест...Доллар снова начал укрепление,а гривна-укрепляется даже к доллару,не смотря на войну и пздц...вое положение в экономике.Просто зверина какая то :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:28

  Искатель написав:
  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20

та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Я вот читаю Вас - и пытаюсь понять: Вы троллите или серьезно пишете? Если это прикол, то надо ставить смайлы. А если Вы серьезно пишете... тады ой.

А що сьогодні скажете?! Це камінчиком вниз чи так собі волатильність?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:33

60 коп на прийом за день униз з учора. Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.
Сиджу слухаю пісню дом. комітету Швондєра з ,,Собачого сердця,, -,,Суровые годы уходят борьбы за свободу страны,,
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 27 лют, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 2645
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10346103471034810349>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3213, 3214, 3215
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32141 35604741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 11:06
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1713 12706801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 00:26
Хомякоид
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22887936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6507)
27.02.2023 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.