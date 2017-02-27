|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:12
Игорь Алексеевич написав:
я понимаю войне конец и начинает работать экономика.
Вы марафон пересмотрели или вас Данилов укусил?
-
amtrans
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 20.10.08
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:35
Investor_K написав: Qwerty написав:
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?
Чи буде дешевше?
Не буде!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:37
Amat написав: Искатель написав: edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...
Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.
Всім привіт!
Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.
Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.
А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.
мабуь так і зроблю.
Ага, зайти в баксік по 40,5 було дуже класно! Гривня напевне дуже муляла…
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42
Успіх написав:
:arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка)
Через місяць перевіримо))
Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:48
Qwerty він долари всеодно на каруселі купляє, так що більше не вийде.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5941
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1372 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:14
asti написав:
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
Нет, продолжаем смотреть вниз. Даже Йеллен не смогла своим приездом спасти доллар.
Вызывайте Лагард
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 875
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5331 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:27
Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Все може бути, враховуючи нинішні реалії… Правда інфляція продовжується!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:27
Игорь Алексеевич написав:
такое резкое снижение, я понимаю войне конец и начинает работать экономика. пока проедаем, то что дают, сами ничего не зарабатываем.
поэтому посмотрим далее...
Расхерачили треть страны и регионы,которые давали максимум валютной и внутренней выручки...За металлургию молчу,сельское хозяйство и то потрепало изрядно..На чем та экономика будет работать по окончанию....??Не кацапы так сами убили все что еще дышало на ладан(малый бизнес имею ввиду)..Думаю после войны,будет как раз таки синдром отмены и ломка,когда деньги резко перестанут давать и гасить дефицит бюджета..Пол страны выехало и не факт,что захотят обратно,потому как сильно много времени люди пребывали вне дома,а чем больше этот отрезок-тем меньше шанс на возвращение и возвращение к прежней жизни..Гривна прям зе бест...Доллар снова начал укрепление,а гривна-укрепляется даже к доллару,не смотря на войну и пздц...вое положение в экономике.Просто зверина какая то
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1507
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:28
Искатель написав: Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Я вот читаю Вас - и пытаюсь понять: Вы троллите или серьезно пишете? Если это прикол, то надо ставить смайлы. А если Вы серьезно пишете... тады ой.
А що сьогодні скажете?! Це камінчиком вниз чи так собі волатильність?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:33
60 коп на прийом за день униз з учора. Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.
Сиджу слухаю пісню дом. комітету Швондєра з ,,Собачого сердця,, -,,Суровые годы уходят борьбы за свободу страны,,
Востаннє редагувалось alex lem
в Пон 27 лют, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32141
|35604742
|
|
|1713
|12706801
|
|
|7975
|22887936
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|