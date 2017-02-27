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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10346103471034810349

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 136
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
5%
7
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:36

Після впровадження конвертаційної каруселі, 4 серпня курс впав наче до 38,5/38,7 і закрився того дня біля 38,7/39... Цей мінімум тримається і досі. Можна припустити, що то був мінімум рентабельності для карусельників, але ж тоді іх було мало, а зараз маса, як стадо бізонів, все змітає на їхньому шляху і зупинитися важко.
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі" ще вдень: " Як довго падатиме долар?
За два дні розпочнеться березень – перший весняний місяць. У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Проте кінець лютого та початок березня долар швидше за все продовжить втрачати в ціні. З огляду на сьогоднішню швидкість зміцнення гривні не виключаємо, що вже до кінця тижня долар подешевшає до 38,80-39,00 гривень. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:01

Qwerty
вы хоть понимаете, что происходит, чем закончится и кто из нормальных людей мог таке предвидеть? там тролль ляпнул абы шо - теория вероятности в помощь...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Львів. Прошу поділитися контактами перевірених обмінок, щоб можна було здати 2-3 тисячі баксів без гемору за гарним курсом. Можна в особисті
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:17

Investor_K
https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/lvov/
khmelovski
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