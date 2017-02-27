Додано: Пон 27 лют, 2023 19:36

Після впровадження конвертаційної каруселі, 4 серпня курс впав наче до 38,5/38,7 і закрився того дня біля 38,7/39... Цей мінімум тримається і досі. Можна припустити, що то був мінімум рентабельності для карусельників, але ж тоді іх було мало, а зараз маса, як стадо бізонів, все змітає на їхньому шляху і зупинитися важко.

Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі" ще вдень: " Як довго падатиме долар?

За два дні розпочнеться березень – перший весняний місяць. У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.

Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Проте кінець лютого та початок березня долар швидше за все продовжить втрачати в ціні. З огляду на сьогоднішню швидкість зміцнення гривні не виключаємо, що вже до кінця тижня долар подешевшає до 38,80-39,00 гривень. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".