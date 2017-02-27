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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10347103481034910350>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 136
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
5%
7
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:36

Після впровадження конвертаційної каруселі, 4 серпня курс впав наче до 38,5/38,7 і закрився того дня біля 38,7/39... Цей мінімум тримається і досі. Можна припустити, що то був мінімум рентабельності для карусельників, але ж тоді іх було мало, а зараз маса, як стадо бізонів, все змітає на їхньому шляху і зупинитися важко.
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі" ще вдень: " Як довго падатиме долар?
За два дні розпочнеться березень – перший весняний місяць. У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Проте кінець лютого та початок березня долар швидше за все продовжить втрачати в ціні. З огляду на сьогоднішню швидкість зміцнення гривні не виключаємо, що вже до кінця тижня долар подешевшає до 38,80-39,00 гривень. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:01

Qwerty
вы хоть понимаете, что происходит, чем закончится и кто из нормальных людей мог таке предвидеть? там тролль ляпнул абы шо - теория вероятности в помощь...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Львів. Прошу поділитися контактами перевірених обмінок, щоб можна було здати 2-3 тисячі баксів без гемору за гарним курсом. Можна в особисті
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:17

Investor_K
https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/lvov/
khmelovski
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:36

  Qwerty написав:
  Amat написав:Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.

Ага, зайти в баксік по 40,5 було дуже класно! Гривня напевне дуже муляла…


Зайшов по 39,93 та 39,8
Муляла.

Маємо що моємо.
Цього разу невгадав.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.

Та не побивайтесь так, а то негативна психосоматика не доведе до добра.
Промінчик надії:
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни, і у список районів бойових дій внесені всі райони, де відбуваються контактні бої.
У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких – ні, тому в людей у кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто, за змістом наказу, ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо й не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень.
Головне, що рішення ухвалене і тепер усі, хто найбільше ризикував і брав участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати премії в повному обсязі і за січень, і за лютий.
https://gordonua.com/ukr/blogs/jurbutus ... 52355.html

Хоча зараз, напевно, багато тутешніх не проти якби і тилах повернули а то і підняли розмір виплат.
З
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ra-na-mart
Посевная укрепит гривну до 38 грн/$.

Українська версія сайту чомусь не працює.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 27 лют, 2023 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

месяца 1.5 взад покупал овощи у колхозника, он токо с гривной работает, бо купував па 30, а потом она была 25. грю это до войны ще було и врожай какой - не теперь токо с гривной = тоже иксперт по курсу валют и аргументация жалезная...
Qwerty держишь всё в гривне, по какой цене крайний раз баксы брал или мозгов только других подкалывать хватает?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:48

Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.
В бюджете какой курс заложен???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:В бюджете какой курс заложен???

Точно не наличный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:50

Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...
Игорь Алексеевич
 
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