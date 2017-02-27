Після впровадження конвертаційної каруселі, 4 серпня курс впав наче до 38,5/38,7 і закрився того дня біля 38,7/39... Цей мінімум тримається і досі. Можна припустити, що то був мінімум рентабельності для карусельників, але ж тоді іх було мало, а зараз маса, як стадо бізонів, все змітає на їхньому шляху і зупинитися важко. Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі" ще вдень: " Як довго падатиме долар? За два дні розпочнеться березень – перший весняний місяць. У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент. Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Проте кінець лютого та початок березня долар швидше за все продовжить втрачати в ціні. З огляду на сьогоднішню швидкість зміцнення гривні не виключаємо, що вже до кінця тижня долар подешевшає до 38,80-39,00 гривень. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
alex lem написав:Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.
Та не побивайтесь так, а то негативна психосоматика не доведе до добра. Промінчик надії:
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни, і у список районів бойових дій внесені всі райони, де відбуваються контактні бої. У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких – ні, тому в людей у кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто, за змістом наказу, ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо й не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень. Головне, що рішення ухвалене і тепер усі, хто найбільше ризикував і брав участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати премії в повному обсязі і за січень, і за лютий. https://gordonua.com/ukr/blogs/jurbutus ... 52355.html
Хоча зараз, напевно, багато тутешніх не проти якби і тилах повернули а то і підняли розмір виплат. З
месяца 1.5 взад покупал овощи у колхозника, он токо с гривной работает, бо купував па 30, а потом она была 25. грю это до войны ще було и врожай какой - не теперь токо с гривной = тоже иксперт по курсу валют и аргументация жалезная... Qwerty держишь всё в гривне, по какой цене крайний раз баксы брал или мозгов только других подкалывать хватает?