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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10347103481034910350

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 136
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
5%
7
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06

  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:10

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

При теперешних обстрелах вряд-ли есть желающие заранее в больших объемах закупать топливо и хранить его в ёмкостях. Да и после того как Коломойского в его бизнесе нефтепродуктов убедительно ,,попросили,, вернуть награбленное в натруженные руки государства, топливо немного подешевело.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:13

  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:20

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
уже завтра? :cry:
(Караул! грабят!)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1462
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  #<1 ... 10347103481034910350
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