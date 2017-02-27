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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06
asti написав:
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:10
Игорь Алексеевич написав:
Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...
При теперешних обстрелах вряд-ли есть желающие заранее в больших объемах закупать топливо и хранить его в ёмкостях. Да и после того как Коломойского в его бизнесе нефтепродуктов убедительно ,,попросили,, вернуть награбленное в натруженные руки государства, топливо немного подешевело.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:13
flysoulfly написав: asti написав:
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
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Искатель
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:20
Искатель написав: flysoulfly написав: asti написав:
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60
.
уже завтра?
(Караул! грабят!)
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 23:44
Игорь Алексеевич написав:
Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.
Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.
Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2
и к концу мес. 40,45
Игорь Алексеевич написав:
Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))40,4 на след. недели
и то если будут с фронта спокойные новости..
Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал
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Игорь
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