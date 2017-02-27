Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...
При теперешних обстрелах вряд-ли есть желающие заранее в больших объемах закупать топливо и хранить его в ёмкостях. Да и после того как Коломойского в его бизнесе нефтепродуктов убедительно ,,попросили,, вернуть награбленное в натруженные руки государства, топливо немного подешевело.
asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно. походу, все остановились совсем без гривны, т.е.курс вниз...
Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится. Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно. походу, все остановились совсем без гривны, т.е.курс вниз...
Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится. Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
Игорь Алексеевич написав:Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.
Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.
Игорь Алексеевич написав:Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7)) 40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал
Успіх написав::arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка) Через місяць перевіримо))
Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!
1. Так, з прогнозами, останнім часом, попадаю в "молоко")) - тому треба тепер такий прогноз озвучити - в березні 2023р. НЕ буде довгоочікуваного наступу ЗСУ! Ну і курс долара в цей же☝️місяць буде коливатись у межах 38,хх - 41,хх на ЧР! От тепер чекаємо місяць на результати мого прогнозування 2. Ну і як тут вже сказали - я купую долярчики через конвертдепо, тому і ціна їх фактично не міняється для мене))
alex lem написав:Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.
Та не побивайтесь так, а то негативна психосоматика не доведе до добра. Промінчик надії:
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни, і у список районів бойових дій внесені всі райони, де відбуваються контактні бої. У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких – ні, тому в людей у кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто, за змістом наказу, ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо й не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень. Головне, що рішення ухвалене і тепер усі, хто найбільше ризикував і брав участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати премії в повному обсязі і за січень, і за лютий. https://gordonua.com/ukr/blogs/jurbutus ... 52355.html
Хоча зараз, напевно, багато тутешніх не проти якби і тилах повернули а то і підняли розмір виплат. З