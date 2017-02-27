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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10347103481034910350

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 138
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06

  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:10

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

При теперешних обстрелах вряд-ли есть желающие заранее в больших объемах закупать топливо и хранить его в ёмкостях. Да и после того как Коломойского в его бизнесе нефтепродуктов убедительно ,,попросили,, вернуть награбленное в натруженные руки государства, топливо немного подешевело.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:13

  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:20

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
уже завтра? :cry:
(Караул! грабят!)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:44

  Игорь Алексеевич написав:Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.


Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.

  Игорь Алексеевич написав:Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45


  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..


Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал :wink:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:44

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

Зачем нам спрашивать? Вы расскажите.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Qwerty написав:
  Успіх написав::arrow: курс ЧР на лютий 40,хх - 41,хх(просто моя думка)
Через місяць перевіримо))

Пройшов місяць! Ваша думка була хибною! Хоча більше доларів купите на зарплату, а якщо збережете гривню, то потім ще більше! А товару звісно що менше, бо майже всі без виключення включилися в гонку підняття цін!

1. Так, з прогнозами, останнім часом, попадаю в "молоко")) - тому треба тепер такий прогноз озвучити - в березні 2023р. НЕ буде довгоочікуваного наступу ЗСУ!
Ну і курс долара в цей же☝️місяць буде коливатись у межах 38,хх - 41,хх на ЧР!
От тепер чекаємо місяць на результати мого прогнозування :D
2. Ну і як тут вже сказали - я купую долярчики через конвертдепо, тому і ціна їх фактично не міняється для мене))

Ну і так - ціни на все - камнем вгору©))
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:56

А за віком - майже весна©

  Ой+ написав:
  alex lem написав:Вчора трохи скинув на хлібчик та загаситься кредитки по 39,65. Та й то знайшов одну обмінку. Перся через весь мухосранськ. Сьогодні з ранку провалявся з температурою.Наївся коліс,трохи оклигав, А тут оно яке ,,покращення,, з доляром. На вечір було 39,05/39,40. Рука/лице.

Та не побивайтесь так, а то негативна психосоматика не доведе до добра.
Промінчик надії:
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни, і у список районів бойових дій внесені всі райони, де відбуваються контактні бої.
У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких – ні, тому в людей у кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто, за змістом наказу, ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо й не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень.
Головне, що рішення ухвалене і тепер усі, хто найбільше ризикував і брав участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати премії в повному обсязі і за січень, і за лютий.
https://gordonua.com/ukr/blogs/jurbutus ... 52355.html

Хоча зараз, напевно, багато тутешніх не проти якби і тилах повернули а то і підняли розмір виплат.
З
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ra-na-mart
Посевная укрепит гривну до 38 грн/$.

Українська версія сайту чомусь не працює.

Невже влада починає думати?))

Ну, подивимось, чи правий берег Дніпра в Херсонській області підпаде під 100к, бо приходи тут реальні і близькі/видимі! А не десь там просто чути звуки... :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ зустрічає початок дня дуже широко, але обнадійливо:
долар 38.75 на 38.85.
євро 40.85 на 41.10.
Хто там не вірив, що може бути 39?
Ще 38 буде)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27

  somilitark написав:Київ зустрічає початок дня дуже широко, але обнадійливо:
долар 38.75 на 38.85.
євро 40.85 на 41.10.
Хто там не вірив, що може бути 39?
Ще 38 буде)))

Вже такі курси не актуальні(щастя то чи біда вирішуйте самі), реальніше:
долар 65 на 80,
ойро 70 на 00.
somilitark
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