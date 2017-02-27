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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10348103491035010351>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 139
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06

  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:10

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

При теперешних обстрелах вряд-ли есть желающие заранее в больших объемах закупать топливо и хранить его в ёмкостях. Да и после того как Коломойского в его бизнесе нефтепродуктов убедительно ,,попросили,, вернуть награбленное в натруженные руки государства, топливо немного подешевело.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:13

  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:20

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
уже завтра? :cry:
(Караул! грабят!)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:44

  Игорь Алексеевич написав:Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.


Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.

  Игорь Алексеевич написав:Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45


  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..


Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал :wink:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:44

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

Зачем нам спрашивать? Вы расскажите.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ зустрічає початок дня дуже широко, але обнадійливо:
долар 38.75 на 38.85.
євро 40.85 на 41.10.
Хто там не вірив, що може бути 39?
Ще 38 буде)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:27

  somilitark написав:Київ зустрічає початок дня дуже широко, але обнадійливо:
долар 38.75 на 38.85.
євро 40.85 на 41.10.
Хто там не вірив, що може бути 39?
Ще 38 буде)))

Вже такі курси не актуальні(щастя то чи біда вирішуйте самі), реальніше:
долар 65 на 80,
ойро 70 на 00.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:51

По гілці, провінція
38,75/39,05. Нічогенький такий зазор
40,90/41,18
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:39

  Evgeny написав:
  Игорь написав:
  Evgeny написав:НБУ резко повысил нормы резервирования, именно по-этому курс полетел вниз

Сомнительно. Я правильно понимаю, что по Вашей теории сейчас банки скидывают доллар, который держали в закромах ?


Нет, неправильно вы все понимаете.
НБУ повышает нормы рещервирования для текущих счетов, тем самым забирает у банков свободную ликвидность.

НБУ заставляет банки повышать ставки по депозитам.

враховуючи, що навіть після підняття резервів у банків в депосертифікатах близько 350 ярдів грн, вільної ліквідності у банків ще вдосталь
Shaman
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