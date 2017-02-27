RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10348103491035010351

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 139
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
27%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:51

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...

Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.

Уже дошли...
М-дя... жизнь опережает мечту)) :( :(
asti
 
Повідомлень: 3234
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ:
USD: 38,40-38,57
EUR: 40,45–40.85
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32741
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1373 раз.
Подякували: 7689 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:56

  Сибарит написав:...
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.09 млрд. грн, (неделей ранее 24.817 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 537.311 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 510.286 млрд. грн. (неделей ранее 507.656 млрд. грн.)
...

якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд, некоректно так казати

навіть якщо частина обігу валюта/грн не відображається в статистиці у явному вигляді, це не означає, що її немає. вона відображається в статі витрати бюджету - чи як ви поясните, звідки за 2022 рік бюджет витратив на 1,2 трлн грн більше, ніж отримав.

бо інакше за своєю методикою ви дійдете до "изъятия" 1 трлн грн та більше, а кількість грошей буде продовжувати збільшуватися.

якщо не згодні, то наведіть аргумент, будь-ласка ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 28 лют, 2023 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 29.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Да уж, чудны дела твои... А За чей счет банкет и какой смысл кто подскажет? В магазах уже половину того что покупаю или польское или с иной страны ЕС)
Кто платит за эту дискотеку? Запад?
В университетах наоборот знаю что краник прикрутили нехило, премии порезали, и ЗП выплачивают 70 %
Shummi
 
Повідомлень: 537
З нами з: 08.12.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я так понимаю, четвертый рейх уже побежден?
Всё идет на поправку?
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10348103491035010351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3213, 3214, 3215
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32142 35607229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лют, 2023 10:53
alex636
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1713 12706950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 00:26
Хомякоид
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22888043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6531)
28.02.2023 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.