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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 11:51
Искатель написав: flysoulfly написав: asti написав:
Крупный опт в Киеве уже остановился и смотрит вверх...
сомнительно.
походу, все остановились совсем без гривны,
т.е.курс вниз...
Киев к вечеру готов был отдавать по 38,98, но желающих не было от слова "совсем". Завтра, по всем признакам, движение вниз продолжится.
Судя по взятым темпам, остановимся не раньше, чем дойдем до 38,55-38,60.
Уже дошли...
М-дя... жизнь опережает мечту))
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:52
Київ:
USD: 38,40-38,57
EUR: 40,45–40.85
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:56
Сибарит написав:
...
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.09
млрд. грн, (неделей ранее 24.817 млрд. грн)С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 537.311 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 510.286
млрд. грн. (неделей ранее 507.656 млрд. грн.)
...
якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд
, некоректно так казати
навіть якщо частина обігу валюта/грн не відображається в статистиці у явному вигляді, це не означає, що її немає. вона відображається в статі витрати бюджету - чи як ви поясните, звідки за 2022 рік бюджет витратив на 1,2 трлн
грн більше, ніж отримав.
бо інакше за своєю методикою ви дійдете до "изъятия" 1 трлн грн та більше, а кількість грошей буде продовжувати збільшуватися.
якщо не згодні, то наведіть аргумент, будь-ласка
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 28 лют, 2023 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:56
Да уж, чудны дела твои... А За чей счет банкет и какой смысл кто подскажет? В магазах уже половину того что покупаю или польское или с иной страны ЕС)
Кто платит за эту дискотеку? Запад?
В университетах наоборот знаю что краник прикрутили нехило, премии порезали, и ЗП выплачивают 70 %
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:05
Я так понимаю, четвертый рейх уже побежден?
Всё идет на поправку?
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