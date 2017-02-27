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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10350103511035210353>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 140
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:54

  Captain Obvious написав:Я так понимаю, четвертый рейх уже побежден?
Всё идет на поправку?

Старая добрая традиция - чем сомнительней дела, тем крепче гривна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:54

  Ой+ написав:
  Qwerty написав:
  чик написав:вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...

Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити? Сумніваюся, що це буде всім цікаво!

На цій гілці напевно взаємозв'язок кукурудзи та курсу:
До речі, Україна за результатами 2022 року найбільше виручила за кукурудзу — майже 6 млрд дол. валюти.Варто навчитися не тільки вирощувати, а й продавати.
...кукурудза урожаю 2022 року на 13% (більш як 0,5 млн га) площ зимує не в коморі, а у полі. ...фермери роблять ставку на цю культуру. Чому? Можливо, тому, що можна сіяти кукурудзу по кукурудзі. Можливо, тому, що культура більш-менш зрозуміла, хоча і витратна (в монокультурі потребує більше азоту на гектар кілограмів на 35 мінімум).
Від нової весняної кампанії аграрний сектор відділяють кілька тижнів. Будете сміятися, але, попри всі негаразди, фермери вийдуть у поле і сіятимуть... кукурудзу. https://zn.ua/ukr/macrolevel/rinok-vija ... tsinu.html

Можливо хтось і буде сміятися, але не фермери… Сіяти звісно будемо, куди нам діватися! Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну! Вони ж не завсігдатаі валютної гілки, їх легше знайти і вони щось можуть!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну!
Тоже знакомый фермер говорил, что приходят и забирают трактористов. А кого садить на трактор??? А соляру ему предложили закупить по 75грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:00

після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань :D
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну!
Тоже знакомый фермер говорил, что приходят и забирают трактористов. А кого садить на трактор??? А соляру ему предложили закупить по 75грн.

Хто пропонує? Я теж можу багато чого запропонувати.
Чому не забронювали працівників? Сідайте за трактор тепер самі. Вас, я так розумію, не забрали.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 28 лют, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:19

Наче загальмували?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:25

Разворот пошел??
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:30

  sergikkc007 написав:після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань :D

Отлично помню, как тут где-то 20го февраля прошлого года писали, что каждый год зимой гривна падает, а потом плавно укрепляется до осени. Поэтому, кто сейчас поддаётся панике и скупает доллар по 29, тот олень. А ещё через неделю гривна каак укрепилась, да как к осени ещё больше...
Востаннє редагувалось moveton в Вів 28 лют, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:31

  sergikkc007 написав:після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань :D

перед тим як статити ПА10, теж з ПА5 дожали до ПА4,5
нічого нового
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34

  sergikkc007 написав:після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань :D
Ага, особливо після минулої почала укріплюватись
до 45 за бакс...
asti
 
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