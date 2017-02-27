чик написав:вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити? Сумніваюся, що це буде всім цікаво!
На цій гілці напевно взаємозв'язок кукурудзи та курсу:
До речі, Україна за результатами 2022 року найбільше виручила за кукурудзу — майже 6 млрд дол. валюти.Варто навчитися не тільки вирощувати, а й продавати. ...кукурудза урожаю 2022 року на 13% (більш як 0,5 млн га) площ зимує не в коморі, а у полі. ...фермери роблять ставку на цю культуру. Чому? Можливо, тому, що можна сіяти кукурудзу по кукурудзі. Можливо, тому, що культура більш-менш зрозуміла, хоча і витратна (в монокультурі потребує більше азоту на гектар кілограмів на 35 мінімум). Від нової весняної кампанії аграрний сектор відділяють кілька тижнів. Будете сміятися, але, попри всі негаразди, фермери вийдуть у поле і сіятимуть... кукурудзу. https://zn.ua/ukr/macrolevel/rinok-vija ... tsinu.html
Можливо хтось і буде сміятися, але не фермери… Сіяти звісно будемо, куди нам діватися! Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну! Вони ж не завсігдатаі валютної гілки, їх легше знайти і вони щось можуть!
sergikkc007 написав:після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань
Отлично помню, как тут где-то 20го февраля прошлого года писали, что каждый год зимой гривна падает, а потом плавно укрепляется до осени. Поэтому, кто сейчас поддаётся панике и скупает доллар по 29, тот олень. А ещё через неделю гривна каак укрепилась, да как к осени ещё больше...
Востаннє редагувалось moveton в Вів 28 лют, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.