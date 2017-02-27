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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10350103511035210353

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 140
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34

  sergikkc007 написав:після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань :D
Ага, особливо після минулої почала укріплюватись
до 45 за бакс...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:35

  Danik написав:Разворот пошел??
Киев 38,40/38,59
ДА, походу развернулись. Карусельщики спасены!! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:39

  Faceless написав:Київ:
USD: 38,25-38,47
EUR: 40,30–40.67

Хто не встиг, той опіздав :mrgreen:
USD: 38,45–38,67
EUR: 40,40–40.75

Мабуть, ЗП людям нарахували :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:53

Валютний ринок в контексті ДС

Что-то вяленький какой-то разворотик получается...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:24

Та ну, який розворот. Це тамочки у вас по столицям. А у нас лише 5 коп на прийом докинули і усьо 38,65/39,00
40,62/41,05
Що це взагалі таке було? Загон оленів щоб скидували доляр?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:53

Таке враження комусь наверху долари потрібно було купити
vovasl
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:55

  alex lem написав:Що це взагалі таке було? Загон оленів щоб скидували доляр?

Мабуть, пов'язано з візитом:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yellen-kyiv/32290606.html
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:01

Ну що будуть історії, про які не можна мовчати по 3847?
Ромасик
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