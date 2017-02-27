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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34
sergikkc007 написав:
після кожної зими гривня починає зміцнюватися і кожного разу виникає маса запитань
Ага, особливо після минулої почала укріплюватись
до 45 за бакс...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:35
Danik написав:
Разворот пошел??
Киев 38,40/38,59
ДА, походу развернулись. Карусельщики спасены!!
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:39
Faceless написав:
Київ:
USD: 38,25-38,47
EUR: 40,30–40.67
Хто не встиг, той опіздав
USD: 38,45–38,67
EUR: 40,40–40.75
Мабуть, ЗП людям нарахували
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:53
Что-то вяленький какой-то разворотик получается...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 14:24
Та ну, який розворот. Це тамочки у вас по столицям. А у нас лише 5 коп на прийом докинули і усьо 38,65/39,00
40,62/41,05
Що це взагалі таке було? Загон оленів щоб скидували доляр?
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alex lem
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Додано: Вів 28 лют, 2023 14:53
Таке враження комусь наверху долари потрібно було купити
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Додано: Вів 28 лют, 2023 14:55
alex lem написав:
Що це взагалі таке було? Загон оленів щоб скидували доляр?
Мабуть, пов'язано з візитом:https://www.radiosvoboda.org/a/news-yellen-kyiv/32290606.html
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centurionus
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:01
Ну що будуть історії, про які не можна мовчати по 3847?
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Ромасик
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