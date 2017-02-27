Shaman написав:якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд, некоректно так казати
Я не надолго Боюсь, что времени на длительную дискуссию у меня нет.
Если Вы заметили, в процитированном тексте я оговариваю, что это сумма, вычисленная "по доступным в официальных источниках данным". Более того, я оговариваю неопределенную поправку на движение денег, о котором мы знаем, но не можем точно оценить. Т.о. мое утверждение совершенно корректно
Я допускаю, что могут быть не отражаемые в статистике операции, однако оперировать догадками не вижу ни малейшей возможности.
Visky написав:Після впровадження конвертаційної каруселі, 4 серпня курс впав наче до 38,5/38,7 і закрився того дня біля 38,7/39... Цей мінімум тримається і досі. Можна припустити, що то був мінімум рентабельності для карусельників, але ж тоді іх було мало, а зараз маса, як стадо бізонів, все змітає на їхньому шляху і зупинитися важко. Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі" ще вдень: " Як довго падатиме долар? ... Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".