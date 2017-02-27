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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10351103521035310354

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 140
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
21
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
16%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тим часом в Ужгороді вже впав курс до 38.30. Євро по 40.30 - дешевше "собівартості"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:54

  asti написав:Что-то вяленький какой-то разворотик получается...

не будет разворота- на чем расти....вниз в перспективе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:57

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в Ужгороді вже впав курс до 38.30. Євро по 40.30 - дешевше "собівартості"

У порівнянні з тим, що сьогодні було в Києві, це ще не зовсім впав.
Сьогодні бачив на касі банку купівлю 37,80. І на одному з ресурсів мережі обмінок також був такий курс. На момент там вже 38,5.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27

Вже й примат підняв курси готівкого доляра в касі 38,40/38,90. Ото таке.
На зараз 38,80/39,20
40,75/41,17
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42

  Visky написав:Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
lamal
 
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