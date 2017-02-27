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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:47
Тим часом в Ужгороді вже впав курс до 38.30. Євро по 40.30 - дешевше "собівартості"
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:54
asti написав:
Что-то вяленький какой-то разворотик получается...
не будет разворота- на чем расти....вниз в перспективе
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:57
Дюрі-бачі написав:
Тим часом в Ужгороді вже впав курс до 38.30. Євро по 40.30 - дешевше "собівартості"
У порівнянні з тим, що сьогодні було в Києві, це ще не зовсім впав.
Сьогодні бачив на касі банку купівлю 37,80. І на одному з ресурсів мережі обмінок також був такий курс. На момент там вже 38,5.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:06
Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27
Вже й примат підняв курси готівкого доляра в касі 38,40/38,90. Ото таке.
На зараз 38,80/39,20
40,75/41,17
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alex lem
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42
Visky написав:
Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
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lamal
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Vic
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