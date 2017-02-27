Додано: Вів 28 лют, 2023 18:16

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................28.02.2023...........01.03.2023

дата розрахунку...............27.02.2023............28.02.2023

Євро..................................38,611...................38,8231...+0.55%

Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0559)



Индекс доллара DXY в 15-00 104.63 (вчера 105.09)

Вчера вечером доллар немного подупал.



За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 02/28/23, до державного бюджету

залучено 13 768 144 055,99 грн.

Из них:

- до 27.09.2023 - 210 дн. - 15,00% - 536 325 000,00 грн;

- до 14.02.2024 - 350 дн. - 18,50% - 983 606 111,36 грн;

- до 26.06.2024 - 483 дн. - 19,00% - 2 493 737 894,27 грн;

- до 02.04.2025 - 763 дн. - 19,60% - 3 317 298 040,00 грн;

- до 06.08.2025 - 889 дн. - 19,70% - 3 194 462 700,00 грн;

- до 05.11.2025 - 980 дн. - 19,75% - 3 242 714 310,36 грн.



Размещенный объем, вопреки моему вчерашнему прогнозу, оказался вполне обычным. Похожие цифры мы наблюдаем уже много недель. Тем не менее, результат, как и ход торгов можно назвать неожиданным.

В последний момент один из анонсированных выпусков был заменен тремя другими, более длинными. Резервных облигаций в предложении так и не появилось, но и на обычные спрос оказался весьма приличным. Он равномерно распределился между 4 выпусками сроком от 1.5 до почти 3 лет.

Было отклонено всего 2 заявки, одну из которых смело можно назвать хулиганской. Вторая же запрашивала такую прибавку к доходности, которую можно назвать торгом.