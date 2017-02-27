не будет разворота- на чем расти....вниз в перспективе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:54
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:57
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27
Вже й примат підняв курси готівкого доляра в касі 38,40/38,90. Ото таке.
На зараз 38,80/39,20
40,75/41,17
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:44
Та ні. Регулярно:
І він її отримав.
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:12
Дніпро , на 17-00 38.80/39.20
п.с. найнижче було сьогодні 38.40/38.80
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:16
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.02.2023...........01.03.2023
дата розрахунку...............27.02.2023............28.02.2023
Євро..................................38,611...................38,8231...+0.55%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0559)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.63 (вчера 105.09)
Вчера вечером доллар немного подупал.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 02/28/23, до державного бюджету
залучено 13 768 144 055,99 грн.
Из них:
- до 27.09.2023 - 210 дн. - 15,00% - 536 325 000,00 грн;
- до 14.02.2024 - 350 дн. - 18,50% - 983 606 111,36 грн;
- до 26.06.2024 - 483 дн. - 19,00% - 2 493 737 894,27 грн;
- до 02.04.2025 - 763 дн. - 19,60% - 3 317 298 040,00 грн;
- до 06.08.2025 - 889 дн. - 19,70% - 3 194 462 700,00 грн;
- до 05.11.2025 - 980 дн. - 19,75% - 3 242 714 310,36 грн.
Размещенный объем, вопреки моему вчерашнему прогнозу, оказался вполне обычным. Похожие цифры мы наблюдаем уже много недель. Тем не менее, результат, как и ход торгов можно назвать неожиданным.
В последний момент один из анонсированных выпусков был заменен тремя другими, более длинными. Резервных облигаций в предложении так и не появилось, но и на обычные спрос оказался весьма приличным. Он равномерно распределился между 4 выпусками сроком от 1.5 до почти 3 лет.
Было отклонено всего 2 заявки, одну из которых смело можно назвать хулиганской. Вторая же запрашивала такую прибавку к доходности, которую можно назвать торгом.
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить...
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28
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