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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10352103531035410355>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:54

  asti написав:Что-то вяленький какой-то разворотик получается...

не будет разворота- на чем расти....вниз в перспективе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:57

  Дюрі-бачі написав:Тим часом в Ужгороді вже впав курс до 38.30. Євро по 40.30 - дешевше "собівартості"

У порівнянні з тим, що сьогодні було в Києві, це ще не зовсім впав.
Сьогодні бачив на касі банку купівлю 37,80. І на одному з ресурсів мережі обмінок також був такий курс. На момент там вже 38,5.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27

Вже й примат підняв курси готівкого доляра в касі 38,40/38,90. Ото таке.
На зараз 38,80/39,20
40,75/41,17
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42

  Visky написав:Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:44

  Amat написав:Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀

Та ні. Регулярно:
  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

Я требую медаль.

І він її отримав.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:12

Дніпро , на 17-00 38.80/39.20
п.с. найнижче було сьогодні 38.40/38.80
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:16

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.02.2023...........01.03.2023
дата розрахунку...............27.02.2023............28.02.2023
Євро..................................38,611...................38,8231...+0.55%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0559)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.63 (вчера 105.09)
Вчера вечером доллар немного подупал.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 02/28/23, до державного бюджету
залучено 13 768 144 055,99 грн.
Из них:
- до 27.09.2023 - 210 дн. - 15,00% - 536 325 000,00 грн;
- до 14.02.2024 - 350 дн. - 18,50% - 983 606 111,36 грн;
- до 26.06.2024 - 483 дн. - 19,00% - 2 493 737 894,27 грн;
- до 02.04.2025 - 763 дн. - 19,60% - 3 317 298 040,00 грн;
- до 06.08.2025 - 889 дн. - 19,70% - 3 194 462 700,00 грн;
- до 05.11.2025 - 980 дн. - 19,75% - 3 242 714 310,36 грн.

Размещенный объем, вопреки моему вчерашнему прогнозу, оказался вполне обычным. Похожие цифры мы наблюдаем уже много недель. Тем не менее, результат, как и ход торгов можно назвать неожиданным.
В последний момент один из анонсированных выпусков был заменен тремя другими, более длинными. Резервных облигаций в предложении так и не появилось, но и на обычные спрос оказался весьма приличным. Он равномерно распределился между 4 выпусками сроком от 1.5 до почти 3 лет.
Было отклонено всего 2 заявки, одну из которых смело можно назвать хулиганской. Вторая же запрашивала такую прибавку к доходности, которую можно назвать торгом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:28

  lamal написав:
  Visky написав:Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
Певен - здавати! Зараз здають багато по дрібниці, покупців менше і вони більш оптові
Visky
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