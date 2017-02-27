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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:39
Сибарит написав: Shaman написав:
якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд, некоректно так казати
Я не надолго
Боюсь, что времени на длительную дискуссию у меня нет.
Если Вы заметили, в процитированном тексте я оговариваю, что это сумма, вычисленная "по доступным в официальных источниках данным"
. Более того, я оговариваю неопределенную поправку
на движение денег, о котором мы знаем, но не можем точно оценить. Т.о. мое утверждение совершенно корректно
Я допускаю, что могут быть не отражаемые в статистике операции, однако оперировать догадками не вижу ни малейшей возможности.
але сума взагалі некоректна - й гадаю ви самі це розумієте.
чиста математика без економічного змісту.
та поправка, на яку посилаєтесь на порядок менше тієї поправки, яку ви взагалі не рахуєте.
й оцінити можна різними способами...
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Shaman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:45
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Ірина_
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:59
Visky написав: lamal написав: Visky написав:
Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
Певен - здавати! Зараз здають багато по дрібниці, покупців менше і вони більш оптові
Общался только что с кассиром знакомым, обменка на Оболони, после обеда спрос резко вырос, покупают раз в 5 больше чем сдают
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:03
Врёт ваш кассир,
если бы так было курс бы не пошел вниз после обеда))
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