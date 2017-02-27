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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10353103541035510356>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:39

  Сибарит написав:
  Shaman написав:якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд, некоректно так казати

Я не надолго :)
Боюсь, что времени на длительную дискуссию у меня нет.

Если Вы заметили, в процитированном тексте я оговариваю, что это сумма, вычисленная "по доступным в официальных источниках данным". Более того, я оговариваю неопределенную поправку на движение денег, о котором мы знаем, но не можем точно оценить. Т.о. мое утверждение совершенно корректно :)

Я допускаю, что могут быть не отражаемые в статистике операции, однако оперировать догадками не вижу ни малейшей возможности.

але сума взагалі некоректна - й гадаю ви самі це розумієте.
чиста математика без економічного змісту.

та поправка, на яку посилаєтесь на порядок менше тієї поправки, яку ви взагалі не рахуєте.

й оцінити можна різними способами...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:45

"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:59

  Visky написав:
  lamal написав:
  Visky написав:Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
Певен - здавати! Зараз здають багато по дрібниці, покупців менше і вони більш оптові


Общался только что с кассиром знакомым, обменка на Оболони, после обеда спрос резко вырос, покупают раз в 5 больше чем сдают
75stasstas75
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Врёт ваш кассир,
если бы так было курс бы не пошел вниз после обеда))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:29

Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:33

  AndriyQ написав:Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.

Будемо дивитися
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить

Яким чином? Хто буде продавати бакси?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:00

  Andrey2512 написав:
  чик написав:могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить

Яким чином? Хто буде продавати бакси?

Найдуться ,,вумні,, що під каруселі як курс впаде будуть здавать і по 37,55.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:12

Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13

Andrey2512
те, кому с такими ценами на всё не хватает и на покушать с такими зарплатами в том числе, а доллар с перепугу накупили па 40-45 и теперь сдают в убыток. причин много и перечень длинный... у мну доходов в грише нема, придётся сдавать на "хлебушек" и т.д. кстати, именно сегодня надо было рассчитаться с медсестрой за капельницы, лекарства, а она должна завтра отдать долг в штуку баксов. рассчитался с ней баксами по средней цене.
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...
чик
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