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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:39
Сибарит написав: Shaman написав:
якщо Ви ще залишаєтесь, то знову повернусь до своєї ідеї - немає "изъятия" грн на суму 537 млрд, некоректно так казати
Я не надолго
Боюсь, что времени на длительную дискуссию у меня нет.
Если Вы заметили, в процитированном тексте я оговариваю, что это сумма, вычисленная "по доступным в официальных источниках данным"
. Более того, я оговариваю неопределенную поправку
на движение денег, о котором мы знаем, но не можем точно оценить. Т.о. мое утверждение совершенно корректно
Я допускаю, что могут быть не отражаемые в статистике операции, однако оперировать догадками не вижу ни малейшей возможности.
але сума взагалі некоректна - й гадаю ви самі це розумієте.
чиста математика без економічного змісту.
та поправка, на яку посилаєтесь на порядок менше тієї поправки, яку ви взагалі не рахуєте.
й оцінити можна різними способами...
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Shaman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:45
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Ірина_
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:59
Visky написав: lamal написав: Visky написав:
Наче загальмували?
в обід проходив провз оптової обмінки , стояла черга 5 чоловік , сподіваюся не здавати валюту )) (Київ)
Певен - здавати! Зараз здають багато по дрібниці, покупців менше і вони більш оптові
Общался только что с кассиром знакомым, обменка на Оболони, после обеда спрос резко вырос, покупают раз в 5 больше чем сдают
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75stasstas75
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:03
Врёт ваш кассир,
если бы так было курс бы не пошел вниз после обеда))
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asti
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:29
Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.
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AndriyQ
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:33
AndriyQ написав:
Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.
Будемо дивитися
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Investor_K
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:50
чик написав:
могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить
Яким чином? Хто буде продавати бакси?
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Andrey2512
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:00
Andrey2512 написав: чик написав:
могут и до 37 опустить, чтобы сравнять с мб, им вже пофиг на курс, экономику и т.д. главное побольше баксов из пересичных вытрусить
Яким чином? Хто буде продавати бакси?
Найдуться ,,вумні,, що під каруселі як курс впаде будуть здавать і по 37,55.
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alex lem
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:12
Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))
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asti
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:13
Andrey2512
те, кому с такими ценами на всё не хватает и на покушать с такими зарплатами в том числе, а доллар с перепугу накупили па 40-45 и теперь сдают в убыток. причин много и перечень длинный... у мну доходов в грише нема, придётся сдавать на "хлебушек" и т.д. кстати, именно сегодня надо было рассчитаться с медсестрой за капельницы, лекарства, а она должна завтра отдать долг в штуку баксов. рассчитался с ней баксами по средней цене.
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...
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чик
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