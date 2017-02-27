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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10353103541035510356

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29

  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...

Та ещё в 2019м заметили. Сейчас зелёный дешевеет по сути по той же причине: массированные переводы валюты снаружи. Хотя тут и летом трындели, что повториться такое не может.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29

  чик написав:кстати, именно сегодня надо было рассчитаться с медсестрой за капельницы, лекарства, а она должна завтра отдать долг в штуку баксов. рассчитался с ней баксами по средней цене.

Это какой-то сюр - расчитыватся баксами с медсестрой за капельницы
Интересно, что там такое медсестра по вене вкатывала ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:31

  asti написав:Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))

хто зна, сча в форварде погорельцы начнут откупать бакс, моге трохи тормознётся пике...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:37

pesikot
а чем рассчитываться, если гривны нема - натурой? шо вкатывают и от чего тебе лучше не знать, но с удовольствием поменяюсь с тобой местами...
чик
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