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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29
чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...
Та ещё в 2019м заметили. Сейчас зелёный дешевеет по сути по той же причине: массированные переводы валюты снаружи. Хотя тут и летом трындели, что повториться такое не может.
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moveton
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29
чик написав:
кстати, именно сегодня надо было рассчитаться с медсестрой за капельницы, лекарства, а она должна завтра отдать долг в штуку баксов. рассчитался с ней баксами по средней цене.
Это какой-то сюр - расчитыватся баксами с медсестрой за капельницы
Интересно, что там такое медсестра по вене вкатывала ...
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pesikot
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:31
asti написав:
Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))
хто зна, сча в форварде погорельцы начнут откупать бакс, моге трохи тормознётся пике...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:37
pesikot
а чем рассчитываться, если гривны нема - натурой? шо вкатывают и от чего тебе лучше не знать, но с удовольствием поменяюсь с тобой местами...
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