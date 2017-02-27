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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10353103541035510356

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29

  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...

Та ещё в 2019м заметили. Сейчас зелёный дешевеет по сути по той же причине: массированные переводы валюты снаружи. Хотя тут и летом трындели, что повториться такое не может.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:31

  asti написав:Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))

хто зна, сча в форварде погорельцы начнут откупать бакс, моге трохи тормознётся пике...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:37

pesikot
а чем рассчитываться, если гривны нема - натурой? шо вкатывают и от чего тебе лучше не знать, но с удовольствием поменяюсь с тобой местами...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05

  Investor_K написав:
  AndriyQ написав:Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.

Будемо дивитися


Я подивився на свої графіки готівкового курса з 2015р. і побачив що на початку березня майже завжди вниз, окрім Ковідного 2020-го і 2021-го коли зниження було ну дуже символічне. Цього року гойднули краще навіть чим 2018-го 8)
Погоджуюсь, що це скоріше спланована акція потрусити народ з валютою, привід - 08 березня, основний виконавець - бегемот.
Тож я і дивувався що якимось чудом вдалося у них купити кілька сотень по 39,70, а потім півторуху по 39,65, хоча давно такого не бувало :oops:
А далі народ сам підіграв і понеслося
Питання - а де фундамент цьому явищу ? Якесь економічне підгрунтя ? З нашими цінами ми так скоро знову вийдемо на рівень багатьох європейських країн по цінам при такому курсі......
Vitalych-new
 
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