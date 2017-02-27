Та ещё в 2019м заметили. Сейчас зелёный дешевеет по сути по той же причине: массированные переводы валюты снаружи. Хотя тут и летом трындели, что повториться такое не может.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:31
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:37
pesikot
а чем рассчитываться, если гривны нема - натурой? шо вкатывают и от чего тебе лучше не знать, но с удовольствием поменяюсь с тобой местами...
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05
Я подивився на свої графіки готівкового курса з 2015р. і побачив що на початку березня майже завжди вниз, окрім Ковідного 2020-го і 2021-го коли зниження було ну дуже символічне. Цього року гойднули краще навіть чим 2018-го
Погоджуюсь, що це скоріше спланована акція потрусити народ з валютою, привід - 08 березня, основний виконавець - бегемот.
Тож я і дивувався що якимось чудом вдалося у них купити кілька сотень по 39,70, а потім півторуху по 39,65, хоча давно такого не бувало
А далі народ сам підіграв і понеслося
Питання - а де фундамент цьому явищу ? Якесь економічне підгрунтя ? З нашими цінами ми так скоро знову вийдемо на рівень багатьох європейських країн по цінам при такому курсі......
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:08
Что то давно местного дурачка не видать,который призывал кредиты карточные брать и баксы по 42-43 покупать,бо буде "пописят" Исчез.Прибыль наверное никак подбить не может.Или ищет новую тему "инвестиций"
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