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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29
чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад? или через него, а гриша укрепляет...
Та ещё в 2019м заметили. Сейчас зелёный дешевеет по сути по той же причине: массированные переводы валюты снаружи. Хотя тут и летом трындели, что повториться такое не может.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:31
asti написав:
Я, до речі, сьогодні не втримався і відкупився
у ПУМБі по 38,75 і вже бачу що даремно))
хто зна, сча в форварде погорельцы начнут откупать бакс, моге трохи тормознётся пике...
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:37
pesikot
а чем рассчитываться, если гривны нема - натурой? шо вкатывают и от чего тебе лучше не знать, но с удовольствием поменяюсь с тобой местами...
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05
Investor_K написав: AndriyQ написав:
Витрусили долари з хомок на погашення кредиток під кінець місяця, і буде. Завтра в гори.
Будемо дивитися
Я подивився на свої графіки готівкового курса з 2015р. і побачив що на початку березня майже завжди вниз, окрім Ковідного 2020-го і 2021-го коли зниження було ну дуже символічне. Цього року гойднули краще навіть чим 2018-го
Погоджуюсь, що це скоріше спланована акція потрусити народ з валютою, привід - 08 березня, основний виконавець - бегемот.
Тож я і дивувався що якимось чудом вдалося у них купити кілька сотень по 39,70, а потім півторуху по 39,65, хоча давно такого не бувало
А далі народ сам підіграв і понеслося
Питання - а де фундамент цьому явищу ? Якесь економічне підгрунтя ? З нашими цінами ми так скоро знову вийдемо на рівень багатьох європейських країн по цінам при такому курсі......
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Vitalych-new
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:01
Vitalych-new написав:
Якесь економічне підгрунтя ?
абсолютно ніякого, ми на підсосі у партнерів
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:08
чик написав:
те, кому с такими ценами на всё не хватает и на покушать с такими зарплатами в том числе, а доллар с перепугу накупили па 40-45 и теперь сдают в убыток.
Что то давно местного дурачка не видать,который призывал кредиты карточные брать и баксы по 42-43 покупать,бо буде "пописят" Исчез.Прибыль наверное никак подбить не может.Или ищет новую тему "инвестиций"
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osafly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:56
osafly написав: чик написав:
те, кому с такими ценами на всё не хватает и на покушать с такими зарплатами в том числе, а доллар с перепугу накупили па 40-45 и теперь сдают в убыток.
Что то давно местного дурачка не видать,который призывал кредиты карточные брать и баксы по 42-43 покупать,бо буде "пописят" Исчез.Прибыль наверное никак подбить не может.Или ищет новую тему "инвестиций"
бородач Охрименко?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:59
Не...Охрименко типа экзперт и блохер признанный,а здесь у нас+криптовалютная ветка один додик приблудился и вечно,не в ...овно,так в партию вступит
Великий комбинатор
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:11
Шось пішла активна двіжуха вверх, вже набори 38.80, продаж 39 і вище...гоняють оленів(((
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:12
osafly
моге перелогинился
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