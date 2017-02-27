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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:16
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maniachello
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:45
Провінція 38,80/39,05 поки що маржа не нормальна для звичайної робочої в 15 коп
40,80/41,10
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alex lem
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:02
чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?
Заметил, вот и пытаюсь понять причины.
Ждём, что будет дальше.
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Andrey2512
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:06
Andrey2512 написав: чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?
Заметил, вот и пытаюсь понять причины.
Ждём, что будет дальше.
1) чем ближе к старости человек, тем меньше в среднем он зарабатывает
2) внешние донаты подрывают экономику - зачем зарабатывать, что-то предпринимать, если можна пилить донаты
3) меньше заинтересованных в предпринимательстве из пункта 2 уменьшают предложение реальных товаров и услуг, что приведет к их дефициту и росту цен
4) после войны будет экономика заточенная на донаты
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Zebra
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2
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:12
Zebra написав: Andrey2512 написав: чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?
Заметил, вот и пытаюсь понять причины.
Ждём, что будет дальше.
4) после войны будет экономика заточенная на донаты
Якщо буде якась економіка
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Прораб
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:31
Zebra написав: Andrey2512 написав: чик написав:
вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?
Заметил, вот и пытаюсь понять причины.
Ждём, что будет дальше.
1) чем ближе к старости человек, тем меньше в среднем он зарабатывает
2) внешние донаты подрывают экономику - зачем зарабатывать, что-то предпринимать, если можна пилить донаты
3) меньше заинтересованных в предпринимательстве из пункта 2 уменьшают предложение реальных товаров и услуг, что приведет к их дефициту и росту цен
4) после войны будет экономика заточенная на донаты
При таком раскладе экономики не будет. Донаты тоже иссякнут.
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phantom_systems
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:30
38,90 / 39,10
41,10 / 41,30
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:42
phantom_systems написав:
При таком раскладе экономики не будет. Донаты тоже иссякнут.
А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:50
Дюрі-бачі написав:
А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.
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moveton
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Vic
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