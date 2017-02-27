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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10354103551035610357

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:16

  osafly написав:Не...Охрименко типа экзперт и блохер признанный

директор несуществующего аналитического центра :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:45

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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?


Заметил, вот и пытаюсь понять причины.

Ждём, что будет дальше.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:06

  Andrey2512 написав:
  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?


Заметил, вот и пытаюсь понять причины.

Ждём, что будет дальше.

1) чем ближе к старости человек, тем меньше в среднем он зарабатывает
2) внешние донаты подрывают экономику - зачем зарабатывать, что-то предпринимать, если можна пилить донаты
3) меньше заинтересованных в предпринимательстве из пункта 2 уменьшают предложение реальных товаров и услуг, что приведет к их дефициту и росту цен
4) после войны будет экономика заточенная на донаты
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:12

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:
  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?

Заметил, вот и пытаюсь понять причины.
Ждём, что будет дальше.

4) после войны будет экономика заточенная на донаты

Якщо буде якась економіка
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:31

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:
  чик написав:вы не заметили, шо цены токо вперед, а доходы в основном взад?


Заметил, вот и пытаюсь понять причины.

Ждём, что будет дальше.

1) чем ближе к старости человек, тем меньше в среднем он зарабатывает
2) внешние донаты подрывают экономику - зачем зарабатывать, что-то предпринимать, если можна пилить донаты
3) меньше заинтересованных в предпринимательстве из пункта 2 уменьшают предложение реальных товаров и услуг, что приведет к их дефициту и росту цен
4) после войны будет экономика заточенная на донаты

При таком раскладе экономики не будет. Донаты тоже иссякнут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:30

Кам'янське

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  phantom_systems написав:При таком раскладе экономики не будет. Донаты тоже иссякнут.

А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:50

  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.

А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.
moveton
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