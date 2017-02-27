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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10355103561035710358>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

[
А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:50

  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.

А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:06

  Vitalych-new написав:Я подивився на свої графіки готівкового курса з 2015р. і побачив що на початку березня майже завжди вниз, окрім Ковідного 2020-го і 2021-го коли зниження було ну дуже символічне. Цього року гойднули краще навіть чим 2018-го 8)
Погоджуюсь, що це скоріше спланована акція потрусити народ з валютою, привід - 08 березня, основний виконавець - бегемот.
Тож я і дивувався що якимось чудом вдалося у них купити кілька сотень по 39,70, а потім півторуху по 39,65, хоча давно такого не бувало :oops:
А далі народ сам підіграв і понеслося
Питання - а де фундамент цьому явищу ? Якесь економічне підгрунтя ? З нашими цінами ми так скоро знову вийдемо на рівень багатьох європейських країн по цінам при такому курсі......

А яке економічне підгрунтя у кратному падінні турецької ліри?
В них з економікою (в усякому разі до землетрусу) було все +- ОК.
І ви сподіваєтесь, що при курсі 80 гривневі ціни не скакнуть у 2 рази?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Starikan написав:яке економічне підгрунтя у кратному падінні турецької ліри?

Неадекватний президент
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские
в НБУ писали ж, що спочатку вирішуємо економічні проблеми (в т.ч. і девальвацією валюти) а вже потім, за стабільного курсу, переходимо на євро
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:14

  Дюрі-бачі написав:
  Starikan написав:яке економічне підгрунтя у кратному падінні турецької ліри?

Неадекватний президент


і еміссія
і відтік інвестицій
і проблеми з фінансуванням закордонними банками
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:18

Vitalych-new був би адекватний президент, який би не заважав стабілізувати курс, то цілком могли б обійтись курсом 10-12, а не 19.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 бер, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:19

  moveton написав:А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.

Говорят, что надежда умирает последней. Но именно в этом случае она и не рождалась.
— Після інтеграції з ЄС Україна відмовиться від гривні на користь євро?

— Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час.
Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх.
Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10-15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро.

(Заступник голови правління Національного банку України Сергій Ніколайчук)

https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/697015/
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:26

  Starikan написав:А яке економічне підгрунтя у кратному падінні турецької ліри?
В них з економікою (в усякому разі до землетрусу) було все +- ОК.


відповідь по Турції - розгорнута від НБУ
https://voxukraine.org/turechchyna-novi ... -obstavyn/
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:35

  Amat написав:Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀


фраза полосатого зебры

чтобы скупаться надо иметь гривну,
а если есть гривна, то лучше скупать по 37,45 на 3 мес.
но не по 38,70

в чего такой кипиш? дол с просел на 5%
если не можете заработать больше на 5% ,
то тогда уменьшайте вытраты :mrgreen:

продержаться до 12 марта
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