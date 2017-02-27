Vitalych-new написав:Я подивився на свої графіки готівкового курса з 2015р. і побачив що на початку березня майже завжди вниз, окрім Ковідного 2020-го і 2021-го коли зниження було ну дуже символічне. Цього року гойднули краще навіть чим 2018-го Погоджуюсь, що це скоріше спланована акція потрусити народ з валютою, привід - 08 березня, основний виконавець - бегемот. Тож я і дивувався що якимось чудом вдалося у них купити кілька сотень по 39,70, а потім півторуху по 39,65, хоча давно такого не бувало А далі народ сам підіграв і понеслося Питання - а де фундамент цьому явищу ? Якесь економічне підгрунтя ? З нашими цінами ми так скоро знову вийдемо на рівень багатьох європейських країн по цінам при такому курсі......
А яке економічне підгрунтя у кратному падінні турецької ліри? В них з економікою (в усякому разі до землетрусу) було все +- ОК. І ви сподіваєтесь, що при курсі 80 гривневі ціни не скакнуть у 2 рази?
moveton написав:А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.
Говорят, что надежда умирает последней. Но именно в этом случае она и не рождалась.
— Після інтеграції з ЄС Україна відмовиться від гривні на користь євро?
— Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час. Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх. Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10-15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро.
(Заступник голови правління Національного банку України Сергій Ніколайчук)