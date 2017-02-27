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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:09
prodigy написав: Amat написав:
Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
фраза полосатого зебры
чтобы скупаться надо иметь гривну,
а если есть гривна, то лучше скупать по 37,45 на 3 мес.
но не по 38,70
в чего такой кипиш? дол с просел на 5%
если не можете заработать больше на 5% ,
то тогда уменьшайте вытраты
продержаться до 12 марта
Кто\шо продержатся ?
курс продержится?
З.Ы. На три месяца в момент старта самой активной фазы... или "мозга ноль" или яйки стальные (ИМХО, конечно)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:21
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
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