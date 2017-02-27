RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10355103561035710358

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:09

  prodigy написав:
  Amat написав:Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀


фраза полосатого зебры

чтобы скупаться надо иметь гривну,
а если есть гривна, то лучше скупать по 37,45 на 3 мес.
но не по 38,70

в чего такой кипиш? дол с просел на 5%
если не можете заработать больше на 5% ,
то тогда уменьшайте вытраты :mrgreen:

продержаться до 12 марта


Кто\шо продержатся ?
курс продержится?

З.Ы. На три месяца в момент старта самой активной фазы... или "мозга ноль" или яйки стальные (ИМХО, конечно)
Amat
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 21.12.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
3
1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 29.07.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:02

  Honestus написав:Говорят, что надежда умирает последней. Но именно в этом случае она и не рождалась.

Да, я читал. Но то, что НБУ затрудняет себя опровержениями, как раз и вселяет некоторую надежду 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:18

moveton Навіщо ЄС пускати в єврорзону економіку з таким дефіцитом? Їх Греки вже навчили, що це дуже дуже проблематично
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 29.07.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:11

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.

А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.

так от наші пацаки віддадуть друкарський станок
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30830
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Налик растет по-немногу
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:18

  Дюрі-бачі написав:Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.

Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
alex lem
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 25.12.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10355103561035710358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ScaryBee і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3214, 3215, 3216
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32154 35612948
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2023 13:24
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1713 12707667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 00:26
Хомякоид
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22888334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1595)
01.03.2023 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.