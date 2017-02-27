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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:09
prodigy написав: Amat написав:
Закину фразу здається «Соміка» (не пам‘ятаю точно) - Скупайтесь, глупцы! 😀
фраза полосатого зебры
чтобы скупаться надо иметь гривну,
а если есть гривна, то лучше скупать по 37,45 на 3 мес.
но не по 38,70
в чего такой кипиш? дол с просел на 5%
если не можете заработать больше на 5% ,
то тогда уменьшайте вытраты
продержаться до 12 марта
Кто\шо продержатся ?
курс продержится?
З.Ы. На три месяца в момент старта самой активной фазы... или "мозга ноль" или яйки стальные (ИМХО, конечно)
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Amat
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:21
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:02
Honestus написав:
Говорят, что надежда умирает последней. Но именно в этом случае она и не рождалась.
Да, я читал. Но то, что НБУ затрудняет себя опровержениями, как раз и вселяет некоторую надежду
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moveton
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:18
moveton Навіщо ЄС пускати в єврорзону економіку з таким дефіцитом? Їх Греки вже навчили, що це дуже дуже проблематично
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:11
moveton написав: Дюрі-бачі написав:
А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.
так от наші пацаки віддадуть друкарський станок
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:17
Налик растет по-немногу
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:18
Дюрі-бачі написав:
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:23
Дюрі-бачі написав:
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А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.
з якого переляку? У нас зараз пів бюджету витрачається на війну.
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские
в НБУ писали ж, що спочатку вирішуємо економічні проблеми (в т.ч. і девальвацією валюти) а вже потім, за стабільного курсу, переходимо на євро
МВФ заборонив користуватися принтером. От маємо результат.
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ScaryBee
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:30
ScaryBee написав:
з якого переляку? У нас зараз пів бюджету витрачається на війну.
З такого, що міжнародна допомога суттєво зменшиться після перемоги. А "зв'язана" гривня вийде на ринок
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:47
Дюрі-бачі написав:moveton
Навіщо ЄС пускати в єврорзону економіку з таким дефіцитом? Їх Греки вже навчили, що це дуже дуже проблематично
И чему же научили? И что значит "пускать в еврозону"? Кто может нам запретить рассчитываться в евро или ещё каких тугриках? Покамест это пытается делать только украинское правительство и то успех так себе.
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moveton
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