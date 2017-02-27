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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10356103571035810359

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:07

moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу (шляхом контрольованої девальвації).
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:15

  Дюрі-бачі написав:moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу шляхом контрольованої девальвації.
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.

По-прежнему не ясно каким образом ЕС может в еврозону кого-то не пустить. И почему вдруг от такого решения стране вдруг становится кто-то обязан давать деньги. Чего-то такое в конституции ЕС написано? Так я готов в своей квартире перейти на евро - пусть мне много денег без возврата ЕС начнёт давать!
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату

ні в кого і не було верстату
усі під ковпаком зверху
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Під обговоренняя щодо ЄС згадується Анекдот-клуб "Золотий гусак".
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