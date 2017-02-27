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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:07
moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу (шляхом контрольованої девальвації).
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:15
Дюрі-бачі написав:moveton
Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу шляхом контрольованої девальвації.
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
По-прежнему не ясно каким образом ЕС может в еврозону кого-то не пустить. И почему вдруг от такого решения стране вдруг становится кто-то обязан давать деньги. Чего-то такое в конституции ЕС написано? Так я готов в своей квартире перейти на евро - пусть мне много денег без возврата ЕС начнёт давать!
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:16
Дюрі-бачі написав:
чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату
ні в кого і не було верстату
усі під ковпаком зверху
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:23
Під обговоренняя щодо ЄС згадується Анекдот-клуб "Золотий гусак".
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