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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10356103571035810359

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:07

moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу (шляхом контрольованої девальвації).
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:15

  Дюрі-бачі написав:moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу шляхом контрольованої девальвації.
А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.

По-прежнему не ясно каким образом ЕС может в еврозону кого-то не пустить. И почему вдруг от такого решения стране вдруг становится кто-то обязан давать деньги. Чего-то такое в конституции ЕС написано? Так я готов в своей квартире перейти на евро - пусть мне много денег без возврата ЕС начнёт давать!
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату

ні в кого і не було верстату
усі під ковпаком зверху
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Під обговоренняя щодо ЄС згадується Анекдот-клуб "Золотий гусак".
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:27

  flyman написав:
  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що найважче в курсу гривні (х5-х10) буде десь через рік-два після перемоги - то сильно критикують мене.

А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.

так от наші пацаки віддадуть друкарський станок
Звісно, навіть поляки та більшість скандинавів самі друкують свою валюту, а й наші - нізащо! Тільки ж "наші пацаки" не наші. В "Кін-дза-дзі" деякі слова треба назад читати, прочитайте "пацаки".
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:35

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.

Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:42

  Visky написав:
  flyman написав:
  moveton написав:А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские.

так от наші пацаки віддадуть друкарський станок
Звісно, навіть поляки та більшість скандинавів самі друкують свою валюту, а й наші - нізащо! Тільки ж "наші пацаки" не наші. В "Кін-дза-дзі" деякі слова треба назад читати, прочитайте "пацаки".

https://spektrnews.in.ua/news/chem-otlichayutsya-pacaki-ot-chatlan-i-chto-voobsche-oznachaet-slovo-pacak/134024

— Сейчас мало кто знает историю, — сказал он, — потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

— А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова.

— А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

— Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван, — наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

— Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец, — значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...

А тепер прочитайте слово пацак справа налево.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий».

Не більш хибне, ніж Рейн, рейх, Лейпціг, швейцарський тощо.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Майже всі депутати Верховної Ради (396 із 415), за «інтенсивність праці», отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року.
Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:07

  centurionus написав:
  Visky написав:ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий».

Не більш хибне, ніж Рейн, рейх, Лейпціг, швейцарський тощо.
Колега написав: "штрЕКбрехери", можливо не розуміючи сенсу.
А чи знаєте Ви, що південно-східні німці кажуть Ляйпціш, замість літературного Ляйпціг?
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